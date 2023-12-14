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ФИФА назвала тройку претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол года

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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список номинантов на самый красивый гол 2023 года — премию имени Ференца Пушкаша.
ФИФА назвала тройку претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол года
  • AFP

В список вошли три футболиста: парагвайский нападающий «Брайтона» Хулио Энсисо (гол в матче АПЛ с «Манчестер Сити»), бразильский форвард «Ботафого Рибейран-Прету» Гильерме Мадруга (гол в игре местной Серии B с «Новоризонтино»), а также полузащитник «Спортинга» Нуну Сантуш (мяч в ворота «Боавишты»).

Церемония вручения наград Best FIFA Football Awards пройдёт в Лондоне 15 января 2024 года.

Ранее ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшему игроку 2023 года.

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