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Мажич заявил, что российские судьи выражают поддержку избитому турецкому арбитру

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Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич отреагировал на избиение турецкого арбитра Халила Умута Мелера бывшим президентом «Анкарагюджю» Фарухом Коджой в матче 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором».
Мажич заявил, что российские судьи выражают поддержку избитому турецкому арбитру
  • РИА Новости

«Все российские судьи выражают поддержку Халилу Умуту Мелеру. Сцена насилия — та, что произошла в Турции, — глубоко потрясла весь футбольный мир и особенно судейское сообщество. В этой ситуации всему футбольному миру нужно продемонстрировать единство и показать недопустимость применения насилия в отношении судей и важность придерживаться наших основных ценностей, таких как честная игра и уважение», — заявил Мажич RT.

Инцидент произошёл 11 декабря. После завершения матча на поле выбежал Коджа и ударил кулаком по лицу судью, который упал на газон. Рефери сумел подняться и покинул поле. Ему оказали медицинскую помощь в судейской комнате. На следующий день президент «Анкарагюджю» подал в отставку.

Мелер выписался из больницы, где проходил лечение после избиения. Турецкий арбитр допустил, что после случившегося может принять решение о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что экс-президенту «Анкарагюджю» предъявили обвинение в избиении арбитра.

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