Мажич заявил, что российские судьи выражают поддержку избитому турецкому арбитру

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич отреагировал на избиение турецкого арбитра Халила Умута Мелера бывшим президентом «Анкарагюджю» Фарухом Коджой в матче 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором».

«Все российские судьи выражают поддержку Халилу Умуту Мелеру. Сцена насилия — та, что произошла в Турции, — глубоко потрясла весь футбольный мир и особенно судейское сообщество. В этой ситуации всему футбольному миру нужно продемонстрировать единство и показать недопустимость применения насилия в отношении судей и важность придерживаться наших основных ценностей, таких как честная игра и уважение», — заявил Мажич RT.

Инцидент произошёл 11 декабря. После завершения матча на поле выбежал Коджа и ударил кулаком по лицу судью, который упал на газон. Рефери сумел подняться и покинул поле. Ему оказали медицинскую помощь в судейской комнате. На следующий день президент «Анкарагюджю» подал в отставку.

Мелер выписался из больницы, где проходил лечение после избиения. Турецкий арбитр допустил, что после случившегося может принять решение о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что экс-президенту «Анкарагюджю» предъявили обвинение в избиении арбитра.