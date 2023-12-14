Гарсия сменил Джо Джонса в поединке с Егоровым в рамках матчевой встречи по боксу «Россия — США»

У бывшего чемпиона WBA Gold в первом тяжёлом весе Алексея Егорова сменился соперник по поединку в матчевой встрече по боксу «Ночь чемпионов IBA. Россия против США».

Изначально россиянин должен быть сразиться с Джо Джонсом, но американец снялся из-за проблем во время подготовки.

Новым соперником Егорова станет Элвис Гарсия, который был главным запасным и готовился под российского боксёра.

Российскую команду в противостоянии представят Алексей Егоров, Всеволод Шумков, Павел Сосулин, Бешто Шавлаев и Юрий Осипов. Матчевая встреча между командами России и США пройдёт в формате профессионального бокса, поединки будут состоять из четырёх раундов по три минуты.

Мероприятие пройдёт 16 декабря в Международном центре бокса в Лужниках. В прямом эфире турнир покажет Первый канал. Начало трансляции — в 23:45 мск.

Состав участников:

до 60 кг: Всеволод Шумков (Россия, 1-0, КО 1) — Абель Мендоза (США, 39-0, КО 30);

до 72 кг: Юрий Осипов (Россия, 4-0, КО 3) — Никита Абабий (США, 12-0, КО 6);

до 75 кг: Павел Сосулин (Россия, 8-0, КО 3) — Алексис Еспино (США, 9-1-1, КО 6);

до 80 кг: Бешто Шавлаев (Россия, 3-0, КО 1) — Кваме Риттер (США, 11-1, КО 9);

90,7 + кг: Алексей Егоров (Россия, 12-1, КО 8) — Элвис Гарсия (США, 12-1, КО 9).

Ранее Рой Джонс оценил проведение матчевой встречи по боксу «Ночь чемпионов IBA. Россия против США».