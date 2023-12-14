Шлеменко заявил, что не смотрел сериал «Слово пацана»

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко ответил на вопрос о том, смотрел ли он сериал «Слово пацана».

«Многие советовали посмотреть сериал «Слово пацана», но я пока не нашёл времени. Не могу дать какую-то оценку», — приводит слова Шлеменко «РБ Спорт».

Боец высказался о призывах запретить сериал.

«Запрещать или нет — это сложная тема. Я считаю, что всегда нужно давать альтернативу. Если вы каждый день показываете сцены винопития или курения, то покажите фильмы, где их вообще нет, а таких не существует», — сказал он.

На счету 39-летнего россиянина 62 победы, 15 поражений и одна ничья в MMA.

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что не нашёл нарушений в сериале «Слово пацана».