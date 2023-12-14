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Баранова — о победе в спринте на этапе Кубка России по лыжным гонкам: происходило всё тактически

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Российская лыжница Алёна Баранова прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
Баранова — о победе в спринте на этапе Кубка России по лыжным гонкам: происходило всё тактически
  • РИА Новости

«Происходило всё тактически. Я хорошо себя чувствовала в прологе и знала, что всё должно получиться. Я выходила за Вероникой на финиш и думала проехать за ней до конца, потому что та лыжня лучше всего была раскатана, но потом почувствовала: накатываю на неё, и поэтому решила выйти на соседнюю. И сумела победить», — сказала Баранова после гонки.

Спортсменка преодолела дистанцию за 3:54,20.

Второй финишировала  Вероника Степанова (+0,47). Тройку замкнула Анастасия Кириллова (+1,90).

Ранее Терентьев выиграл квалификацию спринта на этапе Кубка России, Большунов — второй.

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