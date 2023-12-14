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Путин заявил, что российских спортсменов все знают даже без флага

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Президент России Владимир Путин высказал мнение, что российских спортсменов знают без флага.
Путин заявил, что российских спортсменов все знают даже без флага
  • Gettyimages.ru

«Все знают, наш это флаг, не наш — все знают, что это наш спортсмен», — сказал Путин.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. 

Ранее Путин высказался о решении МОК по российским спортсменам и Олимпиаде-2024.

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