Путин заявил, что российских спортсменов все знают даже без флага

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что российских спортсменов знают без флага.

«Все знают, наш это флаг, не наш — все знают, что это наш спортсмен», — сказал Путин.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Путин высказался о решении МОК по российским спортсменам и Олимпиаде-2024.