Путин заявил, что российских спортсменов все знают даже без флага
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«Все знают, наш это флаг, не наш — все знают, что это наш спортсмен», — сказал Путин.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Ранее Путин высказался о решении МОК по российским спортсменам и Олимпиаде-2024.