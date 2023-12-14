Уланбеков: в лёгком весе у Махачева нет опасных соперников

Российский боец UFC Тагир Уланбеков высказал мнение касательно соперников чемпиона организации в лёгком весе Ислама Махачева.

«В 70 кг для Ислама нет ни одного опасного соперника. Царукян выступил хорошо, а Ислам до этого плохо выступил? Не думаю, что кто-то в 70 кг может какие-то доставить Исламу проблемы», — приводит слова Уланбекова «Спорт-Экспресс».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Напомним, что Арман Царукян и Чарльз Оливейра заявили о желании провести реванш с Махачевым.

Ранее Махачев сообщил, что хочет провести следующий бой за титул в полусреднем весе.