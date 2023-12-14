Тарасова назвала мнение главы USADA по допуску россиян непрофессиональным

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта.

«Не понимаю, почему их печатают. Это вопрос к тем, кто публикует мнение людей, которые не имеют отношения ни к чему. Меня совершенно не задевают никакие слова. Тем более непрофессиональное мнение», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее глава USADA назвал допуск россиян на Олимпиаду пощёчиной для чистых спортсменов.