RT в Telegram
Подпишись

Тарасова назвала мнение главы USADA по допуску россиян непрофессиональным

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта.
Тарасова назвала мнение главы USADA по допуску россиян непрофессиональным
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Не понимаю, почему их печатают. Это вопрос к тем, кто публикует мнение людей, которые не имеют отношения ни к чему. Меня совершенно не задевают никакие слова. Тем более непрофессиональное мнение», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее глава USADA назвал допуск россиян на Олимпиаду пощёчиной для чистых спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить