Шлеменко: я выиграю в бою с Иличем досрочно, не хочу его мучить

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о бое-реванше с сербом Александром Иличем на турнире RCC 17.

«Мне нечего сказать Александру Иличу. Он не особо жёстко высказался на пресс-конференции. Могу сказать, что он опять пытается меня расслабить, как и в первом бою. Я уже научен горькой жизненной правдой, поэтому сейчас все сложится по-другому. Я выиграю досрочно. Не хочу его мучить», – приводит слова Шлеменко Metaratings.

Поединок между спортсменами пройдёт 15 декабря в Екатеринбурге.

Первый бой между ними прошёл 26 августа 2022 года и завершился победой сербского бойца техническим нокаутом на первой минуте.

Ранее Шлеменко и Илич прошли процедуру взвешивания перед боем.