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Президент ПСЖ: целью было финишировать первыми в группе

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Президент «Пари-Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался о выходе французского клуба в плей-офф Лиги чемпионов.
Президент ПСЖ: целью было финишировать первыми в группе
  • AP

«Нашей целью было финишировать первыми в группе, но хорошо, что мы всё равно прошли квалификацию. Было много сложных матчей, особенно против «Милана» и «Ньюкасла». Мы довольны», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба УЕФА.

Игра шестого тура группы F завершилась со счётом 1:1.

В составе французской команды мяч забил Уоррен Заир-Эмери. У коллектива из Германии отличился Карим Адейеми.

«Боруссия» с 11 очками выиграла в группе. Далее расположились ПСЖ (восемь), «Милан» (восемь), «Ньюкасл» (пять).

Ранее сообщалось, что Мбаппе будет выбирать будущий клуб по долгосрочности проекта.

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