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«Барселона» уступила «Антверпену» в Лиге чемпионов

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«Барселона» проиграла «Антверпену» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра шестого тура группы Н на стадионе «Босёйлстадион» в Антверпене завершилась со счётом 3:2.

В составе бельгийской команды мячи забили Артур Вермерен (вторая минута), Винсент Янссен (56-я), Джордж Иленихена (93-я). В испанской команде отличился Ферран Торрес (35-я).

«Барса» с 12 очками выиграла группу Н. Далее расположились «Порту» (12), «Шахтёр» (девять), «Антверпен» (три).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей в группе Лиги чемпионов.

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