WJLA: команда Овечкина может переехать из Вашингтона
«Вашингтон» Овечкина может переехать на новую арену в 2028 году
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По информации WJLA, законодатели Вирджинии одобрили проект строительства арены для хоккейного клуба и баскетбольного «Вашингтон Уизардс», выступающего в НБА.
Стадион будет располагаться в 15 км от центра Вашингтона, где сейчас находится домашняя арена клубов.
За «Кэпиталз» выступают российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 49-е место по сыгранным матчам в НХЛ.