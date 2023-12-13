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WJLA: команда Овечкина может переехать из Вашингтона

«Вашингтон» Овечкина может переехать на новую арену в 2028 году

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» может переехать в штат Вирджиния.
WJLA: команда Овечкина может переехать из Вашингтона
  • AP
  • © Ross D. Franklin

По информации WJLA, законодатели Вирджинии одобрили проект строительства арены для хоккейного клуба и баскетбольного «Вашингтон Уизардс», выступающего в НБА. 

Стадион будет располагаться в 15 км от центра Вашингтона, где сейчас находится домашняя арена клубов.

За «Кэпиталз» выступают российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 49-е место по сыгранным матчам в НХЛ.

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