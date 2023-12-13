Тетрадзе: РПЛ— хороший трамплин перед Европой

Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе посоветовал грузинским футболистам ехать в Российскую премьер-лигу (РРПЛ), отметив, что это хороший трамплин перед Европой.

«Я советую молодым грузинам ехать в РПЛ. Это хороший трамплин перед Европой. Хвича и Зурико прошли российскую школу и засветились в Европе. Российский футбол дает дисциплину и энергию, которая потом поможет в европейском чемпионате», — цитирует Тетрадзе Sport24.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия в итальянский клуб грузин перебрался из «Динамо» Батуми. До этого он выступал в российских клубах — «Локомотиве» и «Рубине».

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил три мяча и отдал пять результативных передач в 15 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия с большой долей вероятности не перейдёт в лондонский «Челси».