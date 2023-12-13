Степашин: вратарь ЦСКА Акинфеев — символ страны, как Гагарин

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев является символом не только футбола, но и России.

«Акинфеев — это половина ЦСКА, замечательный человек. Я бы назвал его символом, как раньше Яшин был символом не только футбола, но и всей страны. Как Гагарин», — цитирует Степашина РИА Новости.

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 16 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее Акинфеев отреагировал на слова президента армейцев Евгения Гинера, который ранее заявил, что вратарь «переплюнул» легенд СССР — Рината Дасаева и Льва Яшина.