Степашин заявил, что РФС надо договориться о матче сборных России и Бразилии

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что Российский футбольный союз должен попытаться договориться о проведении матча между сборными России и Бразилии.

«Сборной надо искать партнёров. В БРИКС есть Бразилия. Почему бы с ними не поговорить? Надо договариваться с ними. Если получится, нам больше ничего не надо», — цитирует Степашина РИА Новости.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

20 ноября сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

Ранее посол чемпионата мира 2018 года по футболу Виктория Лопырёва оценила работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.