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Источник: в АПЛ запретили растягивать выплаты за игроков дольше чем на пять лет

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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) проголосовали за новый формат амортизации при оформлении трансферов игроков.

Трансферные выплаты можно растягивать максимум на пять лет, сообщает журналист Давид Орнстейн в социальной сети Х (бывшая Twitter).

15 из 20 клубов чемпионата Англии поддержали введение ограничений. Два клуба проголосовали против, ещё три воздержались.

Новое правило не будет иметь обратной силы и не распространится на уже заключённые сделки.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможном переходе в «Вест Хэм».

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