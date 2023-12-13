Источник: в АПЛ запретили растягивать выплаты за игроков дольше чем на пять лет
Трансферные выплаты можно растягивать максимум на пять лет, сообщает журналист Давид Орнстейн в социальной сети Х (бывшая Twitter).
15 из 20 клубов чемпионата Англии поддержали введение ограничений. Два клуба проголосовали против, ещё три воздержались.
Новое правило не будет иметь обратной силы и не распространится на уже заключённые сделки.
Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможном переходе в «Вест Хэм».