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Ранос: Тикнизян готов к Европе, у него хорошие качества в защите и в нападении

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Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбаха Грант-Леон Ранос высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в европейский чемпионат.

«Тикнизян готов к Европе. У него хорошие качества как в защите, так и в нападении, а также он очень дисциплинирован. Поэтому я думаю, что ему, как и Эдо, понадобится время, чтобы ко всему привыкнуть», — цитирует Раноса Metaratings.ru.

В текущем сезоне Тикнизян сыграл за команду 22 матча, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

«Локомотив» после 18-го тура чемпионата России имеет в активе 31 очко. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар» с 38 очками.

Ранее Тикнизян признался, что ему безразличен статус лучшего бомбардира красно‑зелёных в текущем сезоне, отметив, что для него важнее успехи команды.

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