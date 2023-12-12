Юрист «Спартака» Завьялова заявила, что клуб предложил Газизову пойти на мировую

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что футбольный клуб предложил бывшему генеральному директору Шамилю Газизову пойти на мировую в судебном разбирательстве.

«Клуб всегда был готов на мировую с Газизовым. Мы изначально хотели бы заниматься футболом, а не судебными разбирательствами. Спорт всё-таки вещь куда более увлекательная», — цитирует Завьялову РИА Новости.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Октябрьский суд Башкирии удовлетворил иск «Спартака» в конце января и взыскал с Газизова 92 млн рублей. 8 августа верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу.

Ранее Газизов рассказал, что готов пойти на мировое соглашение со «Спартаком».