Юрист «Спартака» Завьялова заявила, что клуб предложил Газизову пойти на мировую
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«Клуб всегда был готов на мировую с Газизовым. Мы изначально хотели бы заниматься футболом, а не судебными разбирательствами. Спорт всё-таки вещь куда более увлекательная», — цитирует Завьялову РИА Новости.
Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
Октябрьский суд Башкирии удовлетворил иск «Спартака» в конце января и взыскал с Газизова 92 млн рублей. 8 августа верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу.
Ранее Газизов рассказал, что готов пойти на мировое соглашение со «Спартаком».