Масалитин: возможно, трансфер Файзуллаева из ЦСКА будет уже зимой

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение, что полузащитник Аббосбек Файзуллаев может покинуть армейский клуб в зимнее трансферное окно.

«Файзуллаев всё равно засветился и обратил на себя внимание. На него будет спрос и может поступить хорошее предложение. Теперь всё в его руках и ногах. Возможно, трансфер из ЦСКА будет уже зимой», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Файзуллаев забил два мяча и отдал девять результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Файзуллаев номинирован на премию IFFHS лучшему молодому игроку мира.