Масалитин: возможно, трансфер Файзуллаева из ЦСКА будет уже зимой
- РИА Новости
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«Файзуллаев всё равно засветился и обратил на себя внимание. На него будет спрос и может поступить хорошее предложение. Теперь всё в его руках и ногах. Возможно, трансфер из ЦСКА будет уже зимой», — цитирует Масалитина «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Файзуллаев забил два мяча и отдал девять результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Файзуллаев номинирован на премию IFFHS лучшему молодому игроку мира.