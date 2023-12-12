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Масалитин: возможно, трансфер Файзуллаева из ЦСКА будет уже зимой

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение, что полузащитник Аббосбек Файзуллаев может покинуть армейский клуб в зимнее трансферное окно.
Масалитин: возможно, трансфер Файзуллаева из ЦСКА будет уже зимой
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Файзуллаев всё равно засветился и обратил на себя внимание. На него будет спрос и может поступить хорошее предложение. Теперь всё в его руках и ногах. Возможно, трансфер из ЦСКА будет уже зимой», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Файзуллаев забил два мяча и отдал девять результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Файзуллаев номинирован на премию IFFHS лучшему молодому игроку мира.

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