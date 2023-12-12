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Фернандеш: хотел бы снова встретиться с Промесом на поле

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Бывший футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о своём желании поучаствовать в одном из матчей легенд, которые устраивает Российский футбольный союз (РФС).
Фернандеш: хотел бы снова встретиться с Промесом на поле
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«К сожалению, у меня не получилось приехать на матч ЦСКА — «Локомотив». Я приму такое предложение в следующий раз, если у меня будет возможность. Помню, как играл в России против Промеса, хоть он ещё и действующий игрок, но я снова хотел бы с ним встретиться на поле», — цитирует Фернандеша Metaratings.ru.

Фернандеш выступал за железнодорожников с 2014 по 2019 год. В составе столичной команды он провёл 142 матча, в которых забил 34 гола и сделал 28 результативных передач.

Промес стал лучшим ассистентом в первой половине сезона-2023/24. На его счету шесть результативных передач, а также шесть забитых мячей.

Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал лучших игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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