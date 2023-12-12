Чемпион Европы по футболу Кьеллини объявил о завершении карьеры
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«Ты был самым прекрасным и насыщенным путешествием в моей жизни. Ты был моим всем. С тобой я прошёл уникальный и незабываемый путь. Но теперь пришло время начать новые главы, встретить новые вызовы и написать новые важные и захватывающие страницы жизни», — Кьеллини в социальных сетях.
Кьеллини в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы 2021 года. Защитник также является финалистом Евро-2012.
39-летний итальянец выступал за «Ювентус», где провёл в Серии А 428 матчей, забил 27 мячей и сделал 23 результативные передачи. Защитник выступал за команду из Турина с 2005 года. В составе «Ювентуса» он девять раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.
Минувший сезон защитник провёл в «Лос-Анджелесе» из MLS. В составе американской команды он провёл 29 матчей и забил один гол.
Ранее турецкий арбитр допустил завершение карьеры после избиения.