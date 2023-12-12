Семак: «Зенит» всегда играет в полную силу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о выступлении своей команды в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» всегда играет в полную силу, вопрос — сколько есть этой силы. Есть мотивационная составляющая, есть функциональное состояние игроков. Мы должны работать и делать максимум того, на что способны. А какой будет результат, увидим в конце сезона», — цитирует Семака «Матч ТВ».

14 января игроки отправятся на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведёт товарищеские матчи, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе, сообщила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидер — «Краснодар» (38).

Ранее Тимур Гурцкая раскритиковал поведение российских игроков «Зенита».