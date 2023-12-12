Тикнизян: состав «Локомотива» хорош, везение есть

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что надо наладить команде в зимнюю паузу.

«Что нужно изменить «Локомотиву» в зимней паузе? Во-первых, я чувствую, что мне надо отдохнуть — немного подустал. Осталось наладить только качество игры и хладнокровие, потому что везение и так на нашей стороне. Думаю, за сборы мы сможем это набрать», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

В текущем сезоне Тикнизян сыграл за команду 22 матча, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

«Локомотив» после 18-го тура чемпионата России имеет в активе 31 очко. «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее Тикнизян признался, что ему безразличен статус лучшего бомбардира красно‑зелёных в текущем сезоне, отметив, что для него важнее успехи команды.