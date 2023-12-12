AD: у 28 клубов Европы могут возникнуть проблемы из-за нарушения антироссийских санкций

Десятки европейских футбольных клубов могут пострадать из-за нарушения санкционных правил в отношении России.

По информации AD, правила европейских санкций запрещают переводы в Россию и из неё на сумму более €100 тыс. Некоторые клубы шли на риск, заключая сделки на более крупные суммы. Речь идёт о ПСВ, НЕК и ещё 26 клубах.

Например, ПСВ подписал игрока «Спартака» Тиля за €3 млн. Финансовый директор нидерландцев уже дал комментарий, сказав, что «клуб не сделал ничего плохого».

Ранее сообщалось, что определились 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.