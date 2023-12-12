Илич: когда приезжаешь в Россию, то местные судьи здесь нас не особо жалуют

Сербский боец Александр Илич высказал мнение касательно судейства в России.

«Судья нашего первого боя имеет отношение к моему менеджменту? Да ладно, ребята. Дурацкий вопрос абсолютно. Все иностранные бойцы, включая меня, понимают, что когда приезжаешь в Россию, то местные судьи здесь не особо жалуют нас и нужно делать гораздо больше, чтобы выиграть решением. Поэтому я стараюсь не доводить дело до решения», — сказал Илич на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что ждёт честной работы от судей во втором поединке с Александром Шлеменко.

Бой возглавит турнир RCC 17, который состоится 15 декабря в Екатеринбурге.

Первый поединок между Шлеменко и Иличем прошёл 26 августа 2022 года и завершился победой сербского бойца техническим нокаутом на первой минуте.

Ранее Шлеменко высказался о продуктовой диете.