Форвард «Боруссии» Мёнхенгладбах: думаю, Сперцян готов к переезду в Европу

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Грант-Леон Ранос высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.

«Я думаю, что Сперцян готов к переезду в Европу. У Эдо большой потенциал и высокий уровень игры. Ему потребуется время, чтобы адаптироваться к среде и уровню игры, выучить язык. Думаю, он справится», — приводит слова Раноса Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Сперцян забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Сперцян высказался о неудавшемся трансфере в «Аякс».