Форвард «Боруссии» Мёнхенгладбах: думаю, Сперцян готов к переезду в Европу
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«Я думаю, что Сперцян готов к переезду в Европу. У Эдо большой потенциал и высокий уровень игры. Ему потребуется время, чтобы адаптироваться к среде и уровню игры, выучить язык. Думаю, он справится», — приводит слова Раноса Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Сперцян забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах.
Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее Сперцян высказался о неудавшемся трансфере в «Аякс».