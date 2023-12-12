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Форвард «Боруссии» Мёнхенгладбах: думаю, Сперцян готов к переезду в Европу

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Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Грант-Леон Ранос высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.
Форвард «Боруссии» Мёнхенгладбах: думаю, Сперцян готов к переезду в Европу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я думаю, что Сперцян готов к переезду в Европу. У Эдо большой потенциал и высокий уровень игры. Ему потребуется время, чтобы адаптироваться к среде и уровню игры, выучить язык. Думаю, он справится», — приводит слова Раноса Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Сперцян забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Сперцян высказался о неудавшемся трансфере в «Аякс».

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