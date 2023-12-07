Синхронистка Колесниченко: от новых правил у меня могут вырасти жабры

Трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко рассказала, что по новым правилам у неё практически не остаётся времени на дыхание в сольных программах.

«В соло не остаётся времени даже на то, чтобы подышать. Мы хотим сделать программу как можно более сложной, поэтому в соло так: «связка — вдох — связка — вдох — связка — вдох». Вот наконец жабры и вырастут», — цитирует Колесниченко «Матч ТВ».

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в нынешнем олимпийском цикле ввела новые правила, которые напрямую коснулись наполнения программ и системы оценок.

Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поздравил пловцов с установленным юношеским мировым рекордом.