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Синхронистка Колесниченко: от новых правил у меня могут вырасти жабры

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко рассказала, что по новым правилам у неё практически не остаётся времени на дыхание в сольных программах.
Синхронистка Колесниченко: от новых правил у меня могут вырасти жабры
  • Gettyimages.ru

«В соло не остаётся времени даже на то, чтобы подышать. Мы хотим сделать программу как можно более сложной, поэтому в соло так: «связка — вдох — связка — вдох — связка — вдох». Вот наконец жабры и вырастут», — цитирует Колесниченко «Матч ТВ». 

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в нынешнем олимпийском цикле ввела новые правила, которые напрямую коснулись наполнения программ и системы оценок. 

Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поздравил пловцов с установленным юношеским мировым рекордом.

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