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Газзаев считает, что четыре-пять команд РПЛ могут претендовать на чемпионство

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение, какие команды могут претендовать на чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газзаев считает, что четыре-пять команд РПЛ могут претендовать на чемпионство
  • РИА Новости

«Конкуренция в этом сезоне РПЛ выше, чем в предыдущем. На сегодняшний день четыре-пять команд могут претендовать на чемпионство — «Краснодар», «Зенит», «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов». В лидирующей группе сейчас небольшой разрыв по очкам. Призовая тройка определится в весенней части чемпионата», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что тот, кто сможет лучше подготовиться к весенней части чемпионата, и станет чемпионом.

На данный момент в турнирной таблице лидирует «Краснодар» (35 очков). На втором месте «Зенит» (33). «Динамо» замыкает тройку (31).

Ранее Смолов назвал нынешний сезон РПЛ самым конкурентным за последние пять лет.

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