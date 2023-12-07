Газзаев считает, что четыре-пять команд РПЛ могут претендовать на чемпионство

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение, какие команды могут претендовать на чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конкуренция в этом сезоне РПЛ выше, чем в предыдущем. На сегодняшний день четыре-пять команд могут претендовать на чемпионство — «Краснодар», «Зенит», «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов». В лидирующей группе сейчас небольшой разрыв по очкам. Призовая тройка определится в весенней части чемпионата», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что тот, кто сможет лучше подготовиться к весенней части чемпионата, и станет чемпионом.

На данный момент в турнирной таблице лидирует «Краснодар» (35 очков). На втором месте «Зенит» (33). «Динамо» замыкает тройку (31).

Ранее Смолов назвал нынешний сезон РПЛ самым конкурентным за последние пять лет.