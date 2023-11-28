Погребняк: играем с теми, кто соглашается, — вот такой принцип у сборной России

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о проведении товарищеских матчей национальной команды в условиях отстранения от международных соревнований.

«Выбирать не приходится. Играем с теми, кто соглашается, — вот такой принцип у сборной. Но игры нужны. Даже с Кубой, которая располагается на 169-м месте в рейтинге ФИФА. Понятно, что у нас будет экспериментальный состав, ротация, 50 человек приедут на сборы. Сборная России нужна, она не должна простаивать», — приводит слова Погребняка Metaratings.ru.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

После отстранения сборная России под руководством Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном и Кубой, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

Ранее сообщалось, что матч между сборными Бахрейна и России может состояться в ноябре 2024 года.