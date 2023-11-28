Агент Кассьерры сообщил, что футболист может вернуться на поле в матче с «Локомотивом»

Никос Петропулос, представитель нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о возвращении своего клиента на поле.

«Возможно, Матео будет готов выйти на поле в матче против «Локомотива». Но точно пока нельзя сказать», — цитирует Петропулоса Sport24.

Игрок получил травму в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). В нынешнем сезоне он провёл 14 игр в чемпионате и забил 12 мячей. Кассьерра является лидером бомбардирской гонки.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение касательно матча сине-бело-голубых с московским «Динамо» в Кубке России.