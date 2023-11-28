Агент Кассьерры сообщил, что футболист может вернуться на поле в матче с «Локомотивом»
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«Возможно, Матео будет готов выйти на поле в матче против «Локомотива». Но точно пока нельзя сказать», — цитирует Петропулоса Sport24.
Игрок получил травму в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). В нынешнем сезоне он провёл 14 игр в чемпионате и забил 12 мячей. Кассьерра является лидером бомбардирской гонки.
Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение касательно матча сине-бело-голубых с московским «Динамо» в Кубке России.