RT в Telegram
Подпишись

Агент Кассьерры сообщил, что футболист может вернуться на поле в матче с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Никос Петропулос, представитель нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о возвращении своего клиента на поле.
Агент Кассьерры сообщил, что футболист может вернуться на поле в матче с «Локомотивом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Возможно, Матео будет готов выйти на поле в матче против «Локомотива». Но точно пока нельзя сказать», — цитирует Петропулоса Sport24.

Игрок получил травму в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). В нынешнем сезоне он провёл 14 игр в чемпионате и забил 12 мячей. Кассьерра является лидером бомбардирской гонки.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение касательно матча сине-бело-голубых с московским «Динамо» в Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить