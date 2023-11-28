В ОКР заявили, что CAS перестал быть объективным инструментом правосудия
«Простой анализ участия российских спортивных организаций в последних арбитражных процедурах CAS позволяет сделать печальный вывод, что CAS перестал быть объективным инструментом правосудия и превратился в орудие международной спортивной бюрократии.
Все действия администрации CAS и конкретных коллегий арбитров были направлены на создание максимальных препятствий в отношении рассмотрения дел российских спортсменов», — приводит слова Бриллиантовой «Спорт-Экспресс».
Напомним, что многие спортивные федерации отстранили российских спортсменов от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что российские федерации отозвали иски из CAS об отстранении от турниров.