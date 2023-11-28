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Исполком ФИБА продлил отстранение России и Белоруссии до следующего заседания

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Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА) принял решение продлить отстранение России и Белоруссии до следующего заседания центрального совета.
Исполком ФИБА продлил отстранение России и Белоруссии до следующего заседания
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Исполнительный комитет продлил текущий статус‑кво в отношении участия России и Белоруссии в соревнованиях ФИБА до следующего заседания центрального совета», — говорится в сообщении на сайте организации.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.

Ранее Кириленко переизбрали в центральное бюро Международной федерации баскетбола.

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