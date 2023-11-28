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ЦСКА повёз красные мячи на матч Кубка России с «Ростовом»

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ЦСКА взял красные мячи на матч Кубка России Пути РПЛ с «Ростовом».
ЦСКА повёз красные мячи на матч Кубка России с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Мы не знаем, с какой погодой столкнёмся на матче в Ростове-на-Дону, поэтому, учитывая недавние проблемы с мячами, мы везём свои», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Встреча между командами пройдёт 29 ноября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 18:15 мск. 

Напомним, что бывший арбитр Международной федерации футбола Сергей Лапочкин после матча «Балтики» и «Спартака» заявил, что у РПЛ нет мячей другого цвета, кроме белого, их предоставил технический спонсор чемпионата.

Ранее в РПЛ заверили, что в следующем сезоне вопрос с красными мячами будет решён.

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