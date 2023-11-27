Горшков считает, что Сергеев способен стать лучшим бомбардиром Кубка России

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказал мнение, что нападающий Иван Сергеев может стать лучшим бомбардиром Кубка России.

«Сергеев — нападающий с хорошим голевым чутьём, который умеет сыграть на опережение, пробить головой и реализовать момент. Не стоит забывать, что, помимо Кубка России, он ярко проявляет себя в РПЛ. Это забивной форвард, от которого стоит ждать опасности в каждом матче. Даже когда он вроде бы не слишком заметен, Иван способен решить судьбу противостояния за считаные мгновения», — заявил Горшков RT.

Экс-футболист также ответил на вопрос, способен ли Сергеев стать лучшим бомбардиром Пути РПЛ по итогам Кубка России.

«Сергеева можно назвать реальным претендентом, поскольку он защищает цвета команды, которая должна бороться за победу в турнире до последнего. К тому же у Ивана хорошие партнёры и сам он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать лучшим бомбардиром», — добавил Горшков.

Ранее Горшков дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо».