Гончаренко: Косторная и Куница претендуют на высокий уровень

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлении Алёны Косторной и Георгия Куницы на этапе Гран-при России в Москве.

«Алёна мне очень нравится: девочка с красивыми линиями, со своей харизмой, со своим почерком. Яркая партнёрша. Георгий её мужественно оттеняет. Пара обещает быть очень перспективной в будущем, они претендуют на высокий уровень», — цитирует Гончаренко «Газета.Ru».

На шестом этапе Гран-при спортсмены заняли пятое место.

Фигуристы встали в пару в начале 2023 года. До этого Косторная успешно выступала в одиночном катании. На её счету золото чемпионата Европы — 2020 и финала Гран-при сезона-2019/20, а также серебро чемпионата России — 2020.

Ранее бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт поделилась мнением о паре Косторная — Куница.