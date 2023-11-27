RT в Telegram
Подпишись

Гончаренко: Косторная и Куница претендуют на высокий уровень

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлении Алёны Косторной и Георгия Куницы на этапе Гран-при России в Москве.
Гончаренко: Косторная и Куница претендуют на высокий уровень
  • РИА Новости

«Алёна мне очень нравится: девочка с красивыми линиями, со своей харизмой, со своим почерком. Яркая партнёрша. Георгий её мужественно оттеняет. Пара обещает быть очень перспективной в будущем, они претендуют на высокий уровень», — цитирует Гончаренко «Газета.Ru».

На шестом этапе Гран-при спортсмены заняли пятое место. 

Фигуристы встали в пару в начале 2023 года. До этого Косторная успешно выступала в одиночном катании. На её счету золото чемпионата Европы — 2020 и финала Гран-при сезона-2019/20, а также серебро чемпионата России — 2020.

Ранее бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт поделилась мнением о паре Косторная — Куница.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить