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Петржела считает, что «Зенит» выиграет РПЛ после осечки «Краснодара»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что команда из Санкт-Петербурга стала главным претендентом на победу в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Я говорил, что «Зенит» станет чемпионом ещё тогда, когда «Краснодар» лидировал в таблице», — цитирует Петржелу ТАСС.

Чешский тренер подчеркнул, что у «Зенита» самая сильная команда по составу игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Также «Зенит» является суперклубом, очень богатым, для него нет никаких проблем», — добавил Петржела.

«Краснодар» в матче 16-го тура на выезде уступил екатеринбургскому «Уралу» (1:3) и опустился на второе место в турнирной таблице. «Зенит», который разгромил «Сочи» (3:0), вышел в лидеры.

Ранее Владислав Радимов заявил, что с такой игрой «Краснодару» будет сложно бороться за медали.

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