Петржела считает, что «Зенит» выиграет РПЛ после осечки «Краснодара»
«Я говорил, что «Зенит» станет чемпионом ещё тогда, когда «Краснодар» лидировал в таблице», — цитирует Петржелу ТАСС.
Чешский тренер подчеркнул, что у «Зенита» самая сильная команда по составу игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Также «Зенит» является суперклубом, очень богатым, для него нет никаких проблем», — добавил Петржела.
«Краснодар» в матче 16-го тура на выезде уступил екатеринбургскому «Уралу» (1:3) и опустился на второе место в турнирной таблице. «Зенит», который разгромил «Сочи» (3:0), вышел в лидеры.
Ранее Владислав Радимов заявил, что с такой игрой «Краснодару» будет сложно бороться за медали.