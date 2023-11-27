Семшов: стабильность в игре поможет «Краснодару» в борьбе за первое место РПЛ

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Семшов считает, что «Краснодару» необходимо стабильно набирать очки в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу.

«Краснодару» может помочь в борьбе с «Зенитом» за чемпионство отсутствие потери очков и стабильная игра, потому что ещё будут очные матчи», — цитирует Семшова ТАСС.

При этом, по его мнению, не стоит говорить после неудачных результатов лидеров о том, что ушла интрига.

«Мы видели, как у «Краснодара» был отрыв в семь очков от «Зенита», сейчас он уже уступает, всё может поменяться в любой момент, ещё столько матчей», — добавил Семшов.

«Краснодар» в матче 16-го тура на выезде уступил екатеринбургскому «Уралу» (1:3) и опустился на второе место в турнирной таблице. «Зенит», который разгромил «Сочи» (3:0), вышел в лидеры.

Ранее Владислав Радимов заявил, что с такой игрой «Краснодару» будет сложно бороться за медали.