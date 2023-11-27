RT в Telegram
Подпишись

Семшов: стабильность в игре поможет «Краснодару» в борьбе за первое место РПЛ

Короткая ссылка
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Семшов считает, что «Краснодару» необходимо стабильно набирать очки в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу.

«Краснодару» может помочь в борьбе с «Зенитом» за чемпионство отсутствие потери очков и стабильная игра, потому что ещё будут очные матчи», — цитирует Семшова ТАСС.

При этом, по его мнению, не стоит говорить после неудачных результатов лидеров о том, что ушла интрига.

«Мы видели, как у «Краснодара» был отрыв в семь очков от «Зенита», сейчас он уже уступает, всё может поменяться в любой момент, ещё столько матчей», — добавил Семшов.

«Краснодар» в матче 16-го тура на выезде уступил екатеринбургскому «Уралу» (1:3) и опустился на второе место в турнирной таблице. «Зенит», который разгромил «Сочи» (3:0), вышел в лидеры.

Ранее Владислав Радимов заявил, что с такой игрой «Краснодару» будет сложно бороться за медали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить