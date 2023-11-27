Семшов: стабильность в игре поможет «Краснодару» в борьбе за первое место РПЛ
«Краснодару» может помочь в борьбе с «Зенитом» за чемпионство отсутствие потери очков и стабильная игра, потому что ещё будут очные матчи», — цитирует Семшова ТАСС.
При этом, по его мнению, не стоит говорить после неудачных результатов лидеров о том, что ушла интрига.
«Мы видели, как у «Краснодара» был отрыв в семь очков от «Зенита», сейчас он уже уступает, всё может поменяться в любой момент, ещё столько матчей», — добавил Семшов.
«Краснодар» в матче 16-го тура на выезде уступил екатеринбургскому «Уралу» (1:3) и опустился на второе место в турнирной таблице. «Зенит», который разгромил «Сочи» (3:0), вышел в лидеры.
Ранее Владислав Радимов заявил, что с такой игрой «Краснодару» будет сложно бороться за медали.