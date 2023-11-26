Комличенко назвал трудовой победу «Ростова» над «Пари НН» в РПЛ
«Выиграли, все счастливы, трудовая победа. Будем дальше стараться закончить на мажорной ноте год. Непростая игра, «Пари НН» не давал атаковать, свой момент забили, справились», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».
По его словам, на качестве игры команд сказался дождь, который шёл весь матч.
«Поле чуть поехало, слишком мягким стало. Было не холодно, это самое главное», — добавил Комличенко.
Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти на 61-й минуте забил Максим Осипенко.
«Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. На строчку выше расположился «Пари НН» (21 очко).
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