Комличенко назвал трудовой победу «Ростова» над «Пари НН» в РПЛ

Футболист «Ростова» Николай Комличенко признался, что матч 16-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом» получился непростым.

«Выиграли, все счастливы, трудовая победа. Будем дальше стараться закончить на мажорной ноте год. Непростая игра, «Пари НН» не давал атаковать, свой момент забили, справились», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

По его словам, на качестве игры команд сказался дождь, который шёл весь матч.

«Поле чуть поехало, слишком мягким стало. Было не холодно, это самое главное», — добавил Комличенко.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти на 61-й минуте забил Максим Осипенко.

«Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. На строчку выше расположился «Пари НН» (21 очко).

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