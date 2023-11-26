Карпин: если бы Норманна не признали виновным, было бы несправедливо
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«Трибунал ФИФА так решил. Если бы не признали виновным, было бы несправедливо», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
ФИФА признала экс-футболиста «Ростова» виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязала выплатить компенсацию. «Аль-Раед», за который выступает Норманн, несёт солидарную ответственность.
Норвежский игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.
Ранее Роман Орещук заявил, что решение ФИФА по делу Норманна — огромный плюс для российского спорта.