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Карпин: если бы Норманна не признали виновным, было бы несправедливо

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин положительно оценил решение Международной федерации футбола (ФИФА) по делу бывшего полузащитника команды Матиаса Норманна.
Карпин: если бы Норманна не признали виновным, было бы несправедливо
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Трибунал ФИФА так решил. Если бы не признали виновным, было бы несправедливо», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

ФИФА признала экс-футболиста «Ростова» виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязала выплатить компенсацию. «Аль-Раед», за который выступает Норманн, несёт солидарную ответственность.

Норвежский игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

Ранее Роман Орещук заявил, что решение ФИФА по делу Норманна — огромный плюс для российского спорта.

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