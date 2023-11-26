Карпин: если бы Норманна не признали виновным, было бы несправедливо

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин положительно оценил решение Международной федерации футбола (ФИФА) по делу бывшего полузащитника команды Матиаса Норманна.

«Трибунал ФИФА так решил. Если бы не признали виновным, было бы несправедливо», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

ФИФА признала экс-футболиста «Ростова» виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязала выплатить компенсацию. «Аль-Раед», за который выступает Норманн, несёт солидарную ответственность.

Норвежский игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

Ранее Роман Орещук заявил, что решение ФИФА по делу Норманна — огромный плюс для российского спорта.