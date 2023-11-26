Кривцов: если вызвали — ты должен ехать в сборную России

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал свой дебют за сборную России.

«Не нужно искать мотивацию, если тебя вызвали — ты должен ехать в сборную, если у тебя нет никаких проблем. Неважно, товарищеская игра или официальная», — цитирует Кривцова Metaratings.

В ноябре сборная России одержала победу над командой Кубы в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Кривцов дебютировал за национальную команду в этом матче.

Ранее Алексей Гасилин заявил, что хочет, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом РПЛ стал «Краснодар».