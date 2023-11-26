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Гришин — об усилении ЦСКА зимой: нужны опорный полузащитник и правый вингер

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о глубине скамейки запасных армейцев после их поражения в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Гришин — об усилении ЦСКА зимой: нужны опорный полузащитник и правый вингер
  • РИА Новости

«Думаю, что зимой команде надо подумать о приобретении опорного полузащитника и правого крайнего нападающего. Хотя сейчас на этой позиции играет Давила. Тем не менее, если все игроки ЦСКА будут здоровы, то, в принципе, большинство позиций в составе будет закрыто.

Нужно лишь купить ещё двух-трёх игроков для глубины скамейки. Во вчерашнем матче «Динамо» имело возможность усилить игру за счёт вышедших на замену Карраскаля и Нгамалё, а ЦСКА не мог на это как-то ответить, на мой взгляд», — сказал он RT.

Ранее Гришин заявил, что поражение в 16-м туре не лишило ЦСКА шансов на чемпионство в РПЛ.

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