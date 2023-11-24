Ян заявил, что планирует провести следующий поединок в марте 2024 года

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал, когда планирует вернуться в октагон.

«Планируем, что бой может пройти на UFC 299. Я мотивирован вернуться, бороться и добиваться. Я хочу, есть силы. Фонт или Сонг Ядонг? Не важно. С любым из топ-10», — приводит слова Яна ТАСС.

Ян в марте 2023 года уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и пять поражений на профессиональном уровне в ММА.

Российский боец в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.

UFC 299 пройдёт в марте 2024 года.

Ранее Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году.