Отец Акинфеева не понимает вины сына в антирекордной серии ЦСКА в Лиге чемпионов

Отец вратаря и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева Владимир прокомментировал антирекордную серию сына в Лиге чемпионов.

«Как эти антирекорды считаются? Значит, защиты не было, нападения не было, если в каждом матче пропускали. Сушить игру не могут, значит. А если тебе с двух метров забивают в семиметровые ворота, почему Игорь-то виноват? 11 человек на поле. Акинфеев же не выходит на боксёрский ринг один на один. Или на саблях, на рапирах. 43 укола сделали ему, и всё», — приводит слова Акинфеева-старшего «Спорт-Экспресс».

Вратарь пропускал в Лиге чемпионов в 43 матчах подряд. Антирекордная серия, которая продлилась 11 лет и один день, прервалась 22 ноября 2017 года в матче с лиссабонской «Бенфикой» (2:0).

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