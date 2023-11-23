Булыкин: футболистам больше подходит работа экспертами, чем комментаторами

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, стоит ли привлекать футболистов к работе комментаторами после приглашения защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева поработать в данном амплуа на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием армейцев и бело-голубых.

«Конечно, такую инициативу стоит и дальше развивать, но замечу, что футболистам проще работать экспертами, анализируя конкретные моменты в игре, объясняя суть произошедшего, — это их стихия. Работа комментатора подходит единицам из них: довольно непросто успевать за происходящим на поле или подготавливать определённую статистику перед матчем. К тому же надо хорошо поработать над своей речью и избавиться от слов-паразитов», — заявил Булыкин RT.

Экс-игрок также ответил на вопрос, не обидятся ли болельщики «Динамо» на то, что их игру с ЦСКА будет комментировать представитель команды соперника.



«Конечно, болельщики «Динамо» могут обидеться на такое, но это прежде всего выбор телеканала. А во-вторых, Дивеев — футболист сборной России, тут уже нельзя так сильно возмущаться. Посмотрим, может, он так хорошо справится со своей работой, что его будут приглашать и в дальнейшем», — добавил он.

Ранее Булыкин выразил мнение, что Дивееву будет трудно комментировать матч между ЦСКА и «Динамо».