RT в Telegram
Подпишись

Булыкин: футболистам больше подходит работа экспертами, чем комментаторами

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, стоит ли привлекать футболистов к работе комментаторами после приглашения защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева поработать в данном амплуа на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием армейцев и бело-голубых.
Булыкин: футболистам больше подходит работа экспертами, чем комментаторами
  • Gettyimages.ru

«Конечно, такую инициативу стоит и дальше развивать, но замечу, что футболистам проще работать экспертами, анализируя конкретные моменты в игре, объясняя суть произошедшего, — это их стихия. Работа комментатора подходит единицам из них: довольно непросто успевать за происходящим на поле или подготавливать определённую статистику перед матчем. К тому же надо хорошо поработать над своей речью и избавиться от слов-паразитов», — заявил Булыкин RT.

Экс-игрок также ответил на вопрос, не обидятся ли болельщики «Динамо» на то, что их игру с ЦСКА будет комментировать представитель команды соперника.

«Конечно, болельщики «Динамо» могут обидеться на такое, но это прежде всего выбор телеканала. А во-вторых, Дивеев — футболист сборной России, тут уже нельзя так сильно возмущаться. Посмотрим, может, он так хорошо справится со своей работой, что его будут приглашать и в дальнейшем», — добавил он.

Ранее Булыкин выразил мнение, что Дивееву будет трудно комментировать матч между ЦСКА и «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить