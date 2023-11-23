Мостовой считает, что ПСЖ обыграет «Монако» в матче 13-го тура Лиги 1

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура французской Лиги-1 между «Пари Сен-Жермен» и «Монако».

«Будет тяжёлая игра для «Монако», но они просто так не отдадут игру. Им хочется закрепиться в лидерах чемпионата. Фаворит, естественно, ПСЖ. Ожидаю счёт 2:1», — приводит слова Мостового ODDS.

Также экс-игрок высказался о нападающем ПСЖ и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Килиан — особенный игрок. Один из тех футболистов, кто сможет приблизиться к достижениям Месси и Роналду. В свои годы он уже выиграл много трофеев. Его феноменальные бомбардирские качества впечатляют!

Помню, как в Москве Килиан вышел на замену за «Монако» в матче с ЦСКА. Уже тогда я подумал: «Ни фига себе паренёк вышел!» Спустя годы Мбаппе стал лучшим нападающим!» — сказал он.

Встреча ПСЖ с «Монако» состоится в пятницу, 24 ноября, и начнётся в 23:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 13 мячей в 11 матчах Лиги 1.

Ранее Мбаппе поделился эмоциями после того, как достиг отметки 300 голов за карьеру.