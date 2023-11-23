Железняков — об уходе от Тутберидзе: обидно, что на твоё место берут другого специалиста

Хореограф Алексей Железняков высказался об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе.

«Да, я ушёл, и ушёл не в никуда, у меня очень много работы, много учеников. В связи с моими поездками на сборы или мастер-классы периодически приходилось пропускать занятия.

Да, конечно, стало обидно, что на твоё место берут другого специалиста, но всё к этому шло. Всё нормально, это жизнь, и мало кто из вас работает всю свою жизнь в одном коллективе», — написал Железняков.

Хореограф сотрудничал с тренером на протяжении всей карьеры в России — занимался танцевальными упражнениями с Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Камилой Валиевой.

Ранее Железняков подтвердил уход от Тутберидзе по личной инициативе.