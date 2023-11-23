RT в Telegram
Подпишись

Железняков — об уходе от Тутберидзе: обидно, что на твоё место берут другого специалиста

Короткая ссылка
Хореограф Алексей Железняков высказался об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе.
Железняков — об уходе от Тутберидзе: обидно, что на твоё место берут другого специалиста
  • РИА Новости

«Да, я ушёл, и ушёл не в никуда, у меня очень много работы, много учеников. В связи с моими поездками на сборы или мастер-классы периодически приходилось пропускать занятия.

Да, конечно, стало обидно, что на твоё место берут другого специалиста, но всё к этому шло. Всё нормально, это жизнь, и мало кто из вас работает всю свою жизнь в одном коллективе», — написал Железняков.

Хореограф сотрудничал с тренером на протяжении всей карьеры в России — занимался танцевальными упражнениями с Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Камилой Валиевой. 

Ранее Железняков подтвердил уход от Тутберидзе по личной инициативе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить