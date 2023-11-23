Асхабадзе на пять баллов оценил выступление «Факела» по итогам первого круга РПЛ

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал итоги первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В первую очередь такой результат «Факела» связан с системной, кропотливой и ежедневной работой всего клуба — отдельно никого не хочется выделять. Хотя нельзя не отметить самоотдачу игроков и запредельную поддержку болельщиков.

Сегодняшний бюджет клуба на 16-м месте, и первый круг мы оцениваем на пять баллов, но чемпионат ещё не закончен, плотность таблицы такова, что промежуточным итогам долго радоваться не приходится. Надеюсь, общая работа нашего менеджмента, тренерского штаба и игроков поспособствует продолжению движения вперёд в рамках нашей стратегии», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

Гендиректор воронежского клуба ответил, какая доля в успехе тренерского штаба и менеджмента.

«Для меня деление на проценты работы тренера и других сотрудников клуба неприемлемо. Это ведёт к расхождению в процессе клубной работы. Если все едины и в клубе каждый единомышленник и поддерживает друг друга, то деление самой работы бессмысленно», — сказал он.

После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что наставник «Факела» Сергей Ташуев признан лучшим тренером октября в РПЛ.