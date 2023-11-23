Махачев: в футболе нет личной ответственности, если я выйду неготовым, меня порвут

Российский чемпион мира UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что в футболе нет личной ответственности у спортсменов.

«Как я поднимаю себя на тренировку? Я знаю, что надо. Я же не в футбол играю. Там я проиграю, и всё. А здесь, если я выйду неготовым, меня просто порвут, изобьют. Там у них никакой личной ответственности», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

7 ноября стало известно, что спортсмен возглавил рейтинг UFC P4P.

Ранее Махачев отреагировал на лидерство в рейтинге UFC.