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Махачев: в футболе нет личной ответственности, если я выйду неготовым, меня порвут

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Российский чемпион мира UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что в футболе нет личной ответственности у спортсменов.
Махачев: в футболе нет личной ответственности, если я выйду неготовым, меня порвут
  • Gettyimages.ru

«Как я поднимаю себя на тренировку? Я знаю, что надо. Я же не в футбол играю. Там я проиграю, и всё. А здесь, если я выйду неготовым, меня просто порвут, изобьют. Там у них никакой личной ответственности», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

7 ноября стало известно, что спортсмен возглавил рейтинг UFC P4P. 

Ранее Махачев отреагировал на лидерство в рейтинге UFC.

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