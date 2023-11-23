Махачев: в футболе нет личной ответственности, если я выйду неготовым, меня порвут
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«Как я поднимаю себя на тренировку? Я знаю, что надо. Я же не в футбол играю. Там я проиграю, и всё. А здесь, если я выйду неготовым, меня просто порвут, изобьют. Там у них никакой личной ответственности», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».
Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
7 ноября стало известно, что спортсмен возглавил рейтинг UFC P4P.
Ранее Махачев отреагировал на лидерство в рейтинге UFC.