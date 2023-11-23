Глава Ла Лиги Тебас подал в отставку
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«Я потребую поддержки и доверия со стороны клубов, чтобы они могли решить стоящие перед нами задачи», — приводит слова главы Ла Лиги Marca.
Срок полномочий в качестве президента организации у Тебаса был до 23 декабря, но после подачи в отставку 22 ноября он может переизбраться на новый срок.
В случае переизбрания это будет его четвёртый срок в Ла Лиге, возглавляемой им с апреля 2013 года.
Ранее Тебас раскритиковал «Пари Сен-Жермен».