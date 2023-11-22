Шорт-трекисты заказали ролик с участием африканцев для привлечения внимания к Кубку России
- AFP
«Увидели африканских ребят на просторах интернета и решили хоть как‑то привлечь внимание к нашему виду спорта. Решили разнообразить информационное пространство. Скинулись командой, которая у нас есть в Уфе, и заплатили», — приводит слова Балбекова «Матч ТВ».
Этап Кубка России в Уфе пройдёт с 24 по 28 ноября.
Ранее в Союзе конькобежцев России заявили о приглашении детей из ряда стран для участия в турнирах.